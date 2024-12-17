Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»

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Так, на съезде партии «Единая Россия» глава государства заявил, что центр должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти.Он также отметил, что программа развития страны опирается на мощную и всенародную поддержку.«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», — сказал президент.Напомним, Национальный центр создали по распоряжению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая прошла с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. На ней были представлены достижения всех регионов страны, в том числе Саратовской области.