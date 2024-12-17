Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»
Президент РФ Владимир Путин рассказал, для чего был открыт Национальный центр «Россия».
Так, на съезде партии «Единая Россия» глава государства заявил, что центр должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти.
Он также отметил, что программа развития страны опирается на мощную и всенародную поддержку.
«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», — сказал президент.
Напомним, Национальный центр создали по распоряжению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая прошла с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. На ней были представлены достижения всех регионов страны, в том числе Саратовской области.
Так, на съезде партии «Единая Россия» глава государства заявил, что центр должен служить сбережению и продвижению духовности, традиционных ценностей и исторической памяти.
Он также отметил, что программа развития страны опирается на мощную и всенародную поддержку.
«Такая солидарность, сплоченность людей, вера в страну и в нашу победу дорогого стоят. Они рождаются из общего понимания коренных, суверенных интересов России, стремления обеспечить безопасность Родины, защитить священную для нас историческую память, духовность, традиции — те общие ценности, сбережению и продвижению которых призван служить в том числе и Национальный центр «Россия», — сказал президент.
Напомним, Национальный центр создали по распоряжению Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия», которая прошла с ноября 2023 года по июль 2024 года на ВДНХ. На ней были представлены достижения всех регионов страны, в том числе Саратовской области.