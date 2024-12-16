Саратовские вузы оказали гуманитарную помощь Сватовскому району ЛНР
В Сватовский район Луганской Народной Республики доставлен гуманитарный груз от студентов и сотрудников саратовских вузов. С инициативой сбора и оказания гуманитарной помощи выступил Совет ректоров Саратовской области.
В организации сбора приняли участие Саратовский университет, Саратовская государственная юридическая академия, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, СГМУ имени В.И. Разумовского, Вавиловский университет и Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова.
Делегацию вузов возглавили проректор Саратовского госуниверситета Антон Головченко и проректор СГЮА Иван Гугнюк.
Гуманитарная помощь включала средства первой необходимости, бытовую технику, принтеры, офисные столы, мебель. В груз также вошли продукты питания и письма, одежда и оборудование для военнослужащих российской армии.
В день передачи гуманитарной помощи саратовская делегация встретилась с главой Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики Людмилой Русановой. В рамках встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в академической сфере и перспектив партнёрства.
Основными темами разговора стали: участие школьников из Сватово в программе «Университетские смены», предоставление особых условий поступления в саратовские вузы для абитуриентов из Сватовского района, подключение старшеклассников к работе виртуального педагогического класса СГУ, участие жителей Сватово в программах дополнительного профессионального образования университетов Саратова. Также достигнута договорённость об организации дистанционной встречи между ректорами университетов Саратова и абитуриентами Сватовского района.
«Саратов уже стал для нас родным, любимым и самым дорогим городом. Мы искренне благодарны вашей области и ее жителям за поддержку»,
– отметила в ходе встречи Людмила Русанова и передала благодарственные письма ректорам саратовских вузов.
Комментируя гуманитарную акцию, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор СГУ Алексей Чумаченко подчеркнул:
«Все университеты Саратова объединили свои усилия, чтобы помочь жителям Сватово Луганской Народной Республики. Студенты и сотрудники с большим энтузиазмом откликнулись на сбор гуманитарной помощи. Выражаем благодарность каждому, кто принял участие в этой важной межвузовской инициативе. Мы продолжим оказывать помощь нашим военнослужащим и соотечественникам, будем и дальше находиться в постоянном контакте с ними».