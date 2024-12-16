Саратовские вузы оказали гуманитарную помощь Сватовскому району ЛНР

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В Сватовский район Луганской Народной Республики доставлен гуманитарный груз от студентов и сотрудников саратовских вузов. С инициативой сбора и оказания гуманитарной помощи выступил Совет ректоров Саратовской области.В организации сбора приняли участие Саратовский университет, Саратовская государственная юридическая академия, СГТУ имени Гагарина Ю.А., Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, СГМУ имени В.И. Разумовского, Вавиловский университет и Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова.Делегацию вузов возглавили проректор Саратовского госуниверситета Антон Головченко и проректор СГЮА Иван Гугнюк.Гуманитарная помощь включала средства первой необходимости, бытовую технику, принтеры, офисные столы, мебель. В груз также вошли продукты питания и письма, одежда и оборудование для военнослужащих российской армии.В день передачи гуманитарной помощи саратовская делегация встретилась с главой Сватовского муниципального округа Луганской Народной Республики Людмилой Русановой. В рамках встречи обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в академической сфере и перспектив партнёрства.Основными темами разговора стали: участие школьников из Сватово в программе «Университетские смены», предоставление особых условий поступления в саратовские вузы для абитуриентов из Сватовского района, подключение старшеклассников к работе виртуального педагогического класса СГУ, участие жителей Сватово в программах дополнительного профессионального образования университетов Саратова. Также достигнута договорённость об организации дистанционной встречи между ректорами университетов Саратова и абитуриентами Сватовского района.«Саратов уже стал для нас родным, любимым и самым дорогим городом. Мы искренне благодарны вашей области и ее жителям за поддержку»,– отметила в ходе встречи Людмила Русанова и передала благодарственные письма ректорам саратовских вузов.Комментируя гуманитарную акцию, председатель Совета ректоров вузов Саратовской области, ректор СГУ Алексей Чумаченко подчеркнул:«Все университеты Саратова объединили свои усилия, чтобы помочь жителям Сватово Луганской Народной Республики. Студенты и сотрудники с большим энтузиазмом откликнулись на сбор гуманитарной помощи. Выражаем благодарность каждому, кто принял участие в этой важной межвузовской инициативе. Мы продолжим оказывать помощь нашим военнослужащим и соотечественникам, будем и дальше находиться в постоянном контакте с ними».