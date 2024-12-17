17 декабря 2024 ВТОРНИК
Новости
20:56 | 16 декабря
Лучшие ремесленники 2024 года получили награды
18:02 | 16 декабря
Хоккейная команда Саратовской области победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»
17:39 | 16 декабря
В Саратове состоялся выпуск операторов швейного оборудования
17:00 | 16 декабря
Активные пенсионеры из Красноармейского района осваивают японскую кухню
16:03 | 16 декабря
Купеческий особняк в Базарном Карабулаке стал объектом культурного наследия муниципального значения
15:37 | 16 декабря
Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»
15:01 | 16 декабря
Сервис «Я в Агро» поможет молодёжи выбрать профессию в АПК
14:03 | 16 декабря
В образовательных организациях обсудили вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде
12:02 | 16 декабря
Саратовские вузы оказали гуманитарную помощь Сватовскому району ЛНР
12:00 | 16 декабря
Более тысячи спортсменов объединил областной фестиваль по водным видам спорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Хоккейная команда Саратовской области победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»

Новости
Хоккейная команда Саратовской области победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»


Накануне завершился зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта», организатором которого является Министерство сельского хозяйства РФ. Мероприятие реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Хоккейная команда из села Колокольцовка Калининского района одержала победу в финале зимнего этапа Всероссийского марафона «Земля спорта». Эта победа служит примером успешной реализации социальных инициатив, направленных на укрепление спортивных традиций и улучшение качества жизни на селе.

Такие мероприятия способствуют комплексному развитию сельских территорий, укреплению здоровья жителей, созданию комфортных условий для жизни, а также пропагандируют здоровый образ жизни и занятия спортом.

«Победа нашей команды из Колокольцовки — это не только гордость для региона, но и отличный пример для всех сельхозтоваропроизводителей. Социальная ответственность предприятий, поддержка инициатив по развитию спорта и участие в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» — это путь к созданию сильных и устойчивых сельских сообществ», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.