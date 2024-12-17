Хоккейная команда Саратовской области победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»

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Накануне завершился зимний этап Всероссийского марафона «Земля спорта», организатором которого является Министерство сельского хозяйства РФ. Мероприятие реализуется в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».Хоккейная команда из села Колокольцовка Калининского района одержала победу в финале зимнего этапа Всероссийского марафона «Земля спорта». Эта победа служит примером успешной реализации социальных инициатив, направленных на укрепление спортивных традиций и улучшение качества жизни на селе.Такие мероприятия способствуют комплексному развитию сельских территорий, укреплению здоровья жителей, созданию комфортных условий для жизни, а также пропагандируют здоровый образ жизни и занятия спортом.«Победа нашей команды из Колокольцовки — это не только гордость для региона, но и отличный пример для всех сельхозтоваропроизводителей. Социальная ответственность предприятий, поддержка инициатив по развитию спорта и участие в реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» — это путь к созданию сильных и устойчивых сельских сообществ», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Саратовской области — министр сельского хозяйства Роман Ковальский.