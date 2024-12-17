Купеческий особняк в Базарном Карабулаке стал объектом культурного наследия муниципального значения

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Старинное здание в рабочем поселке Базарный Карабулак пополнило Единый государственный реестр объектов культурного наследия.Экспериза показала, что особняк построен в начале ХХ века в стиле эклектика с элементами барокко. Вероятно строение принадлежало купцу Куртаеву. После 1917 года здесь размещались различные учреждения, а 1997 году был открыт Дворец бракосочетания, который располагается там и по настоящее время.Сохранился богатый декор фасада: оконные проемы с замковыми камнями, пилястры, сложные аттики с мелкими дентикулами и люкарнами, металлический навес с кронштейнами с узором. Также жители региона могут увидеть старинные пилоны ворот с калиткой у здания, а внутри дома -подлинные лепные потолочные розетки, карнизы, молдинги с растительным узором. Эти элементы признаны предметом охраны памятника.