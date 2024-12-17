Активные пенсионеры из Красноармейского района осваивают японскую кухню

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В комплексном центре социального обслуживания населения Красноармейского района на «Учебной кухне» провели мастер-класс по приготовлению японских пирожных моти.«Моти делается из рисовой муки. Такие традиционные пирожные в Японии употребляют в пищу на протяжении всего года, но накануне нового года моти принято раздавать родственникам и знакомым как подарок. Во многих других странах также готовят эти вкусные сладкие пирожные. Вот и мы решили познакомиться с японской кухней поближе», - прокомментировали в центре.Приготовленные лакомства участники кулинарного мастер-класса попробовали вместе, заварив ароматный чай.Напомним, социальная технология «Учебная кухня» работает в центрах социального обслуживания населения области благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».