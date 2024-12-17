17 декабря 2024 ВТОРНИК
Новости
20:56 | 16 декабря
Лучшие ремесленники 2024 года получили награды
18:02 | 16 декабря
Хоккейная команда Саратовской области победила во Всероссийском марафоне «Земля спорта»
17:39 | 16 декабря
В Саратове состоялся выпуск операторов швейного оборудования
17:00 | 16 декабря
Активные пенсионеры из Красноармейского района осваивают японскую кухню
16:03 | 16 декабря
Купеческий особняк в Базарном Карабулаке стал объектом культурного наследия муниципального значения
15:37 | 16 декабря
Путин назвал главные задачи для Национального центра «Россия»
15:01 | 16 декабря
Сервис «Я в Агро» поможет молодёжи выбрать профессию в АПК
14:03 | 16 декабря
В образовательных организациях обсудили вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде
12:02 | 16 декабря
Саратовские вузы оказали гуманитарную помощь Сватовскому району ЛНР
12:00 | 16 декабря
Более тысячи спортсменов объединил областной фестиваль по водным видам спорта
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Активные пенсионеры из Красноармейского района осваивают японскую кухню

Новости
Активные пенсионеры из Красноармейского района осваивают японскую кухню


В комплексном центре социального обслуживания населения Красноармейского района на «Учебной кухне» провели мастер-класс по приготовлению японских пирожных моти.

«Моти делается из рисовой муки. Такие традиционные пирожные в Японии употребляют в пищу на протяжении всего года, но накануне нового года моти принято раздавать родственникам и знакомым как подарок. Во многих других странах также готовят эти вкусные сладкие пирожные. Вот и мы решили познакомиться с японской кухней поближе», - прокомментировали в центре.

Активные пенсионеры из Красноармейского района осваивают японскую кухню

Приготовленные лакомства участники кулинарного мастер-класса попробовали вместе, заварив ароматный чай.

Напомним, социальная технология «Учебная кухня» работает в центрах социального обслуживания населения области благодаря национальному проекту Президента Российской Федерации Владимира Путина «Демография».