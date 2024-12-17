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Сервис «Я в Агро» поможет молодёжи выбрать профессию в АПК

Новости
Сервис «Я в Агро» поможет молодёжи выбрать профессию в АПК


Начала работать первая онлайн-платформа для поиска работы в сельскохозяйственной отрасли «Я в Агро».

В сервисе для каждой профессии создана отдельная страница, где представлен пошаговый план построения карьеры. Также пользователь может узнать о перспективах и особенностях специальности. Поиск осуществляется по направлениям и включает в себя широкий спектр профессий: биоинженерия, ветеринария, агрономия и др. Среди вакансий есть совсем новые специальности в области АПК: оператор сельхоздронов, биотехнолог или сити-фермер.

Также сервис предоставляет дополнительные возможности для поступления – профильные конкурсы и олимпиады, знакомство с мотивационной программой «Навстречу агротеху». Победители программы «Навстречу агротеху» получают дополнительную стипендию от Россельхозбанка при выборе аграрной специальности в вузе–партнере.

«Сельское хозяйство становится всё более высокотехнологичной отраслью, требующей профессионалов нового уровня. Платформа «Я в Агро» предоставляет не только возможность познакомиться с широким спектром современных профессий, но и выбрать свой путь в одной из самых важных сфер экономики – сельском хозяйстве. Этот инструмент станет полезным шагом в обеспечении агропромышленного комплекса региона квалифицированными кадрами», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский.

Подробную информацию можно получить по ссылке (https://svoevagro.ru/).