Более 300 единиц снегоуборочной техники работало ночью на дорогах области

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В ночь на 16 декабря в районах область выпали осадки: снег, низовая метель, морось.Для ликвидации последствий непогоды на дорогах регионального и межмуниципального значения работало 309 единиц спецтехники. Накануне, 15 декабря, дороги расчищало 205 единиц спецтехники.В Питерском, Петровском и Озинском районах техника находится в режиме дежурства, при ухудшении погодных условий дорожные службы оперативно приступят к расчистке дорог.Для обработки проезжей части от снега и наледи дорожные службы использовали 2217 тонн песко-соляной смеси и 126 тонн чистого хлорида.На 7:00 проезд обеспечен по всем дорогах регионального и межмуниципального значения.