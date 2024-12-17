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В образовательных организациях обсудили вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде

Новости
В образовательных организациях обсудили вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде

В Саратовском филиале Приволжского государственного университета путей сообщения и Энгельсском технологическом институте (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. прошли встречи, направленные на профилактику и противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.

Мероприятия организуются министерством внутренней политики и общественных отношений области в рамках реализации на территории региона Стратегии государственной национальной политики.

В образовательных организациях обсудили вопросы профилактики экстремизма в молодежной среде

Представители министерства внутренней политики и общественных отношений области, Саратовской Епархии, Духовного управления мусульман, руководители национально-культурных организаций региона обсудили со студентами вопросы сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, важность соблюдения правил поведения и этических принципов, уважения к традициям и культуре народов, проживающих на территории региона, а также вопросы вовлечения обучающихся в работу молодежных клубов и движений.

Всего в 2024 году министерством организовано 15 встреч со студентами образовательных организаций области, в которых приняли участие порядка 3 тысяч человек.