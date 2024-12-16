Более тысячи спортсменов объединил областной фестиваль по водным видам спорта

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Сегодня во Дворце водных видов спорта стартовал III областной фестиваль по водным видам спорта. В течение недели спортсмены будут соревноваться в плавании, водном поло, подводном и синхронном плавании.Среди 1000 участников будет разыграно 110 комплектов наград.Участников фестиваля и первых победителей поприветствовал министр спорта области Олег Дубовенко: «Очень приятно присутствовать на этом спортивном празднике и видеть столько горящих глаз. Подобного рода фестивали объединяют представителей разных видов спорта, связанных с водной стихией. Весь год вы прославляли на спортивной арене Саратовскую область. Уверен, что впереди у вас много новых побед и свершений».