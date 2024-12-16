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Студенты и преподаватели Саратовского областного колледжа искусств отправили новогодние подарки на фронт

Новости
Студенты и преподаватели Саратовского областного колледжа искусств отправили новогодние подарки на фронт


В Саратовском областном колледже искусств завершилась акция «СВОим из Саратова, с любовью».

Студенты и преподаватели колледжа решили сделать новогодние подарки бойцам гаубичного полка, тем из них, кому по какой-либо причине не приходят посылки от родных.

К празднику хочется отправить бойцам не только что-то полезное, но и приятное. Посылки наполнили конфетами, печеньем, мармеладом, сгущёнкой, предметами личной гигиены и другими необходимыми вещами.

И, конечно же, дети писали добрые слова нашим бойцам. Самыми активными авторами писем стали обучающиеся 1/5, 2/6 классов специальности Искусство балета.

Студенты выражали признательность воинам за то, что они стоят на защите интересов нашей страны и являются примером для подражания, символом мужества и патриотизма. Надеемся, что письма студентов согреют души солдат в это нелёгкое время.

Хочется выразить искреннюю признательность за оказанную гуманитарную помощь родителям обучающихся 1/5-4/8 классов специальности Искусство балета.

«Мы верим, что эти подарки помогут почувствовать нашу поддержку и внимание, порадуют воинов, особенно в такой волшебный праздник, как Новый год. И, конечно, мы благодарим каждого, кто откликнулся. Спасибо за ваше неравнодушие, за помощь, поддержку наших солдат и офицеров в это сложное время и активную гражданскую позицию», - отметили организаторы акции «СВОим из Саратова, с любовью».