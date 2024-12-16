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22 декабря на большой сцене ТЮЗа Киселева состоится премьера пьесы, которую выбрали сами зрители

Новости
22 декабря на большой сцене ТЮЗа Киселева состоится премьера пьесы, которую выбрали сами зрители


22 декабря на большой сцене Саратовского ТЮЗа состоится премьера спектакля «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса» (6+). Режиссер постановки Екатерина Костеневская.

Эта премьера стала идеальным логическим завершением года: идея спектакля появилась в самом начале 2024 г. – на январской режиссерской лаборатории «Планшет». Эскиз по книге Юлии Мнижек в постановке Екатерины Костеневской стал лучшим по мнению приглашенных экспертов, студентов театроведческого факультета ГИТИС, и одним из двух фаворитов лаборатории среди зрителей и детского жюри. А сейчас, в конце года, эта работа станет полноценным репертуарным спектаклем театра.

Над постановкой работают режиссер Екатерина Костеневская, художник Лилия Хисматуллина, художник по свету Александр Рязанцев, хореограф Алексей Кривега. За видео-анимацию отвечает Дмитрий Мартынов.

Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».