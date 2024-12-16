22 декабря на большой сцене ТЮЗа Киселева состоится премьера пьесы, которую выбрали сами зрители

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22 декабря на большой сцене Саратовского ТЮЗа состоится премьера спектакля «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса» (6+). Режиссер постановки Екатерина Костеневская.Эта премьера стала идеальным логическим завершением года: идея спектакля появилась в самом начале 2024 г. – на январской режиссерской лаборатории «Планшет». Эскиз по книге Юлии Мнижек в постановке Екатерины Костеневской стал лучшим по мнению приглашенных экспертов, студентов театроведческого факультета ГИТИС, и одним из двух фаворитов лаборатории среди зрителей и детского жюри. А сейчас, в конце года, эта работа станет полноценным репертуарным спектаклем театра.Над постановкой работают режиссер Екатерина Костеневская, художник Лилия Хисматуллина, художник по свету Александр Рязанцев, хореограф Алексей Кривега. За видео-анимацию отвечает Дмитрий Мартынов.Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».