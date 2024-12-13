13 декабря 2024 ПЯТНИЦА
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18:00 | 13 декабря
В Саратове показали «Гамлета на заводе»
17:30 | 13 декабря
Более 4,1 тысячи детей участников СВО бесплатно посещают кружки и секции
17:20 | 13 декабря
Алексей Ротару: Съезд «Единой России» откроет новые возможности для ветеранов СВО
16:35 | 13 декабря
Саратовские школьники могут ознакомиться с расписанием ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год
16:35 | 13 декабря
В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»
16:22 | 13 декабря
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15:21 | 13 декабря
В Саратове снизилась подростковая преступность
14:04 | 13 декабря
Воспитанники центра «Возвращение» сшили подушки для бойцов СВО
13:30 | 13 декабря
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12:02 | 13 декабря
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Алексей Ротару: Съезд «Единой России» откроет новые возможности для ветеранов СВО

Новости
Делегат от Саратовской области, ветеран СВО Алексей Ротару поделился своими ожиданиями от предстоящего Съезда

«Одной из центральных тем Съезда будет закрепление в народной программе партии отдельного направления, посвящённого участникам СВО. Партия «Единая Россия» с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку как участникам СВО, так и жителям новых регионов и регионов, пострадавших от боевых действий. «Единая Россия» активно привлекает ветеранов СВО к партийной работе. Уже многие наши боевые товарищи вошли в региональные и местные политсоветы, становятся кандидатами в депутаты представительных органов власти. Очевидно, что этот тренд продолжится, и ветераны СВО становятся важными активистами партии, открываются новые возможности для реализации проектов и инициатив», - подчеркнул Ротару.