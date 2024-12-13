Алексей Ротару: Съезд «Единой России» откроет новые возможности для ветеранов СВО

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«Одной из центральных тем Съезда будет закрепление в народной программе партии отдельного направления, посвящённого участникам СВО. Партия «Единая Россия» с первых дней специальной военной операции оказывает всестороннюю поддержку как участникам СВО, так и жителям новых регионов и регионов, пострадавших от боевых действий. «Единая Россия» активно привлекает ветеранов СВО к партийной работе. Уже многие наши боевые товарищи вошли в региональные и местные политсоветы, становятся кандидатами в депутаты представительных органов власти. Очевидно, что этот тренд продолжится, и ветераны СВО становятся важными активистами партии, открываются новые возможности для реализации проектов и инициатив», - подчеркнул Ротару.