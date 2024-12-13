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Более 4,1 тысячи детей участников СВО бесплатно посещают кружки и секции

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Поддержка семей участников специальной военной операции через предоставление услуг в образовательных организациях и областных учреждениях культуры стала основным вопросом повестки дня заседания межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Провел заседание заместитель Председателя Правительства области Михаил Орлов. В мероприятии также приняла участие федеральный инспектор по Саратовской области Людмила Борисова.



Как рассказал и.о. заместителя министра образования области – начальник управления общего и дополнительного образования Никита Вдовин дополнительные меры поддержки через образовательные организации областного и муниципального уровней получают почти 12,6 тысячи несовершеннолетних детей участников специальной военной операции. «По поручению губернатора Романа Викторовича Бусаргина более 3 тысяч детей освобождены от платы за присмотр и уход в детских садах, почти 4 тысячи учеников 5-11-х классов обеспечены бесплатным питанием, свыше 4,1 тысячи детей посещают дополнительные занятия, кружки, секции при школах и муниципальных центрах детского творчества на безвозмездной основе. Также содействуем по вопросам внеочередного зачисления в детские сады, группы продленного дня. Все вопросы решаются адресно и максимально оперативно», – отметил и.о. замминистра.

Семьи участников специальной военной операции охвачены поддержкой и со стороны областных учреждений культуры. Начальник управления реализации культурной политики министерства культуры области Ирина Мельникова сообщила, что с начала специальной военной операции им предоставлено свыше 27 тысяч бесплатных билетов в театральные и концертные учреждения, а также музеи г. Саратова и цирковую студию «Арт-Алле». «Так же мы привлекаем семьи, детей наших защитников для участия в патриотических мероприятиях, которые проводятся во всех районах области. Двери Саратовского областного музея краеведения, Государственного музея К.А. Федина и других наших учреждений открыты для них», – рассказала представитель министерства культуры.

Подводя итог заседания, Михаил Орлов напомнил, что совсем скоро начнутся новогодние и рождественские праздники. «Губернатор Роман Викторович Бусаргин дал поручение уделить особое внимание поздравлению детей участников специальной военной операции, приглашению их на праздничные мероприятия. Главам муниципальных районов необходимо держать этот вопрос под личным контролем. Дети наших защитников должны понимать, что о них заботятся, пока их отцы завоевывают Победу», – подчеркнул зампред.