В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»

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12 декабря в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России Игорь Комаров провел совещание по подведению итогов реализации окружного общественного проекта «Ментальное здоровье» в текущем году.Полпред подчеркнул, что за период реализации проекта в сфере здравоохранения приняты решения, позволившие организовать систему раннего выявления детей с РАС. Так, если в 2021 году расстройство было диагностировано всего у 3565 детей, то в 2024 году этот показатель вырос в четыре раза – 13748 случаев.С момента постановки диагноза ребенок сразу начинает получать помощь от квалифицированных специалистов, которые проходят бесплатное обучение в Приволжском исследовательском медицинском университете. Важным аспектом также является и информирование родителей о мерах диагностики и помощи детям с РАС.Положительные результаты есть также в обучении и адаптации детей с РАС. Игорь Комаров отметил: «В 2021 году образовательные услуги получали 387 малышей в детских садах и всего 69 детей в школах. Сейчас в детсадах их стало больше в 10 раз, в школах округа – в 100 раз».Проект «Ментальное здоровье» охватил все 14 регионов ПФО. И, по словам полпреда, это серьезный результат. «Надеюсь на продолжение конструктивного взаимодействия. Крайне важно думать о будущем детей с ментальными нарушениями. Помогать им – наш долг», – подчеркнул Игорь Комаров.Регионы поделились своим опытом реализации проекта.Опытом с участниками совещания поделилась директор Фонда социальной поддержки семьи и детства «Океан» Наталья Коваценко. Она рассказала о возможностях, открывшихся благодаря участию в проекте «Ментальное здоровье». Это переезд в новое помещение при поддержке регионального министерства труда и социальной защиты, а также бесплатное обучение специалистов.«Благодаря этому фонду удалось провести пролонгированную реабилитацию 15 семей, которым было оказано около тысячи различных услуг. В следующем году планируется расширение спектра предоставляемых услуг. В частности, будем уделять больше внимания физическому и сенсорному развитию детей и подростков, а также активнее работать с подростками и молодыми взрослыми», – рассказала директор фонда.Заместитель Председателя Правительства области Сергей Егоров по итогам совещания отметил, что участие региона в проекте открыло новые возможности для помощи семьям и детям с особенностями развития. «В работу активно включены все значимые структуры: социальные, медицинские, образовательные организации, а также учреждения культуры. На базе Областного реабилитационного центра функционирует Региональный ресурсный центр, ставший методической площадкой проекта. Специалистами выдано свыше 500 индивидуальных маршрутов реабилитации. Продолжаем совместную работу с нашими партнерами – социально ориентированными некоммерческими организациями. В числе задач на будущее – усиление межведомственной работы по комплексному сопровождению семей с детьми с расстройствами аутистического спектра и поддержка социально значимых проектов», – рассказал зампред.