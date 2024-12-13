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Саратовская область вошла в 10 регионов России, где меньше всего выросла стоимость новогоднего стола

Новости
Саратовская область вошла в 10 регионов России, где меньше всего выросла стоимость новогоднего стола. В нашем регионе рост составил 6,3%. Меньше всего эти цифры выросли в Ненецком автономном округе – на 3,4%, больше всего – в Московской области – на 19%
Аналитики РИА «Новости» ранжировали российские регионы по стоимости новогодней корзины. Расчеты сделаны по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь.


Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 кг курицы, 500 г картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 г помидоров и огурцов, 300 г зелени), закусок (800 г разных солений, 400 г сыра, по 300 г мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 г лимонов) и торт весом 800 г. Среди напитков – бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

Отмечается, что самый дорогой новогодний стол будет в Чукотском автономном округе (16 тыс. руб.).

В 55 регионах России стоимость продуктов к застолью составит от 8 до 10 тысяч рублей.

В сумму от 7 до 8 тысяч рублей новогодний стол обойдется в 18 регионах.