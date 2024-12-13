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Представители Госатомнадзора Республики Беларусь побывали на Балаковской АЭС

Новости
Балаковскую АЭС с рабочим визитом посетили представители Госатомнадзора Республики Беларусь
Представители Госатомнадзора Республики Беларусь побывали на Балаковской АЭС


Визит был организован для изучения российского опыта в области надзорных мероприятий. Росатом представляет комплексную услугу по обслуживанию зарубежных атомных станций.

Команда Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь прошла стажировку на площадке Балаковской АЭС (электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Госатомнадзор Беларуси, как регулирующий орган в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности, создан относительно недавно - в ноябре 2007 года. Его основной объект надзора - Белорусская АЭС, построенная по российскому проекту «АЭС-2006». Вот почему для белорусских специалистов так важен имеющийся российский опыт и проверенные временем практики.

Представители Госатомнадзора Республики Беларусь побывали на Балаковской АЭС

В ходе пятидневного визита представители Госатомнадзора Беларуси взаимодействовали с коллегами из Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора и специалистами Балаковской АЭС. В частности, изучали опыт надзорных мероприятий за управлением ресурсными характеристиками оборудования и реализацией модернизаций систем и оборудования атомных электростанций. Также в центре внимания были вопросы, связанные с организацией системы подготовки персонала.

Белорусские гости побывали в учебно-тренировочном центре (УТЦ) Балаковской АЭС, где познакомились с организацией процесса обучения и поддержания профессиональной квалификации персонала. Практики в этой области представил заместитель начальника УТЦ Алексей Негодяев.

«Непосредственно участвую в выдаче разрешений персоналу Белорусской АЭС, а также осуществлении контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением условий их действия, поэтому опыт коллег из Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора и балаковских атомщиков для меня крайне важен, – подчеркнула начальник управления лицензирования и разрешительной работы Госатомнадзора Беларуси Наталья Горелик. - Мы увидели системный подход Балаковской АЭС в данной области. Нам подробно рассказали об организации подготовки различных категорий персонала. В частности, заинтересовал процесс подготовки ремонтного персонала. Сколько часов, какая периодичность, как составляются графики обучения. Надзор за этими вопросами также находится в зоне ответственности Госатомнадзора. Дома еще раз сопоставим все, что узнали здесь, и будем внедрять лучшее».

Представители Госатомнадзора Республики Беларусь побывали на Балаковской АЭС

В завершение стажировки команда Госатомнадзора Беларуси оценила техническую оснащенность учебных классов и лабораторий УТЦ, а также побывала на четвертом энергоблоке Балаковской АЭС, срок эксплуатации которого в прошлом году был продлен в соответствии с лицензией Ростехнадзора.