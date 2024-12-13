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В Саратове показали «Гамлета на заводе»

Новости
В Саратове показали «Гамлета на заводе»


В рамках Региональной стратегической сессии по развитию промышленного туризма прошел пилотный показ проекта «Театр на заводе». Премьера состоялась на производственных площадях мебельной фабрики «Мария». Актеры театра «Вне стен» показатели зрителям нестандартную инсценировку пьесы «Гамлет» в условиях современного предприятия.

Напомним, Саратовская область стала участником программы «Открытая промышленность» по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей в 2022 году. За это время промышленные предприятия региона посетило свыше 11 000 туристов. Всего в программу «Открытая промышленность» вовлечены 81 субъект РФ и более 1000 предприятий.

В Саратове показали «Гамлета на заводе»

«Одним из итогов проектной деятельности участников программы «Открытая промышленность» в этом году стало создание креативных проектов культурной интеграции, таких как «Театр на заводе». Здесь спектакль становится не просто историей, но и своеобразным путешествием, позволяя зрителям взглянуть на предприятие с совершенно новой стороны. Постановка «Гамлет» на фабрике «Мария» открыл зрителям новую реальность, удивив не только форматом, но и глубокими смыслами. Экскурсии на фабрике проводятся на регулярной основе для всех желающих», — отметила Ольга Шандуренко, директор дивизиона «Городская экономика» АСИ.

В Саратове показали «Гамлета на заводе»

«Проект «Театр вне стен» был разработан регионом в рамках образовательной программы «Открытая промышленность» АСИ в прошлом году. Для предприятий – это новый элемент рекламной политики. Через необычную форму компания может показать себя для потенциальных работников. Проект победил в номинации «ПРОМкреатив». Он стал лучшим по внедрению творческих и нестандартных подходов в сфере промышленного туризма», - рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.