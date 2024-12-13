На фестивале «Тертый калач» в музее краеведения обсудили семейные и кулинарные традиции

просмотров: 105

В Саратовском областном музее краеведения проходил Третий музейный этнокультурный фестиваль «Тертый калач». Он стал итогом Года семьи и площадкой для знакомства с народной культурой, традиционными ценностями и местными ремеслами.В течение обоих фестивальных дней в музее была представлена выставка-ярмарка ремесленников Саратовской области. Местные умельцы показали разнообразные изделия, выполненные из глины, меди, дерева и других природных материалов, игрушки, новогодние украшения, открытки и др.Значительная часть программы строилась вокруг музейных коллекций. Много нового для посетителей открылось во время экскурсий «Народы Саратовского Поволжья» и «Костюмы народов Саратовского Поволжья», интерактивного занятия «Игры наших прабабушек» и интерактивного спектакля «Сказки народов России». Настроение у гостей стало еще более праздничным после концерта-вечерки «Пой, танцуй, играй» и этно-концерта с участием группы Lupus Domini. Состоялось дефиле театра моды «Ярославна».Интерес посетителей вызвали лекции «Как узнать о своих предках и создать семейный герб» и «О чем рассказывают марки», а также семейный квест «По улицам Саратова».Частью музейной программы был квест «Секреты страны кукол». Его основой стала выставка «Маленький мир», на которой представлены авторские куклы мастера из Новосибирска Ирины Верхградской.Любители чтения посетили творческую встречу с детским писателем Еленой Арсениной – автором книги «Живая душа калачика чает…».Одно из мероприятий программы называлось «Саратовский калач. Экспертная лаборатория». Директор музея Саратовского калача М.В. Белова рассказала об уникальном изделии саратовских хлебопеков, а также предложила продегустировать его.Гости всех возрастов могли принять участие в мастер-классах по изготовлению новогоднего теремка, куклы-помощницы, декоративного панно и коллажа «Семейный герб». Можно было попробовать свои силы в искусстве каллиграфии, освоить азы ткачества на ткацком стане и на бердо.В ходе фестиваля были подведены итоги конкурса «Музейный сувенир». В этом году в нем приняли участие ребята из Саратова, Энгельса, поселка Сенной, села Воскресенское. Особенно много работ было посвящено саратовскому калачу.Одним из центральных событий стало торжественное награждение победителей конкурса «Семейные традиции». Его участники рассказывали о своих семейных традициях и реликвиях, которые передаются из поколения в поколение.