Саратовские школьники могут ознакомиться с расписанием ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год

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Минпросвещения РФ и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2025 году. Также был опубликован список разрешенных средств обучения и воспитания для выполнения заданий.В 2025 году выпускники 11-х классов сдадут ЕГЭ в досрочный период - с 21 марта, в основной период – 23 мая, дополнительный период – 4 сентября.Даты основного периода проведения единого государственного экзамена в 2025 году:23 мая (пятница) – история, литература, химия;27 мая (вторник) – ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;30 мая (пятница) – русский язык;2 июня (понедельник) – обществознание, физика;5 июня (четверг) – биология, география, иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (письменная часть);10 июня (вторник) – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика;11 июня (среда) – иностранные языки (английский, испанский, китайский, немецкий, французский) (устная часть), информатика.Напомним, если выпускник заболел, у него совпали даты проведения экзаменов по отдельным учебным предметам или возникли иные обстоятельства, подтвержденные документально, участие в ЕГЭ возможно в резервные сроки (16–20 июня и 23 июня).В 2025 году у выпускников будет также возможность пересдать один из предметов и улучшить результаты, что может сыграть важную роль при поступлении в вузы. Дополнительными днями определено 3–4 июля.Проведение ОГЭ для выпускников 9-х классов также разделено на три периода: досрочный (с 22 апреля), основной (с 21 мая) и дополнительный (со 2 сентября).Даты основного периода проведения основного государственного экзамена в 2025 году:21 мая (среда) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);22 мая (четверг) – иностранные языки (английский, испанский, немецкий, французский);26 мая (понедельник) – биология, информатика, обществознание, химия;29 мая (четверг) – география, история, физика, химия;3 июня (вторник) – математика;6 июня (пятница) – география, информатика, обществознание;9 июня (понедельник) – русский язык;16 июня (понедельник) – биология, информатика, литература, физика.Резервными днями определены 26–28 июня и 30 июня – 2 июля.