13 декабря 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 13 декабря
В Саратове показали «Гамлета на заводе»
17:30 | 13 декабря
Более 4,1 тысячи детей участников СВО бесплатно посещают кружки и секции
17:20 | 13 декабря
Алексей Ротару: Съезд «Единой России» откроет новые возможности для ветеранов СВО
16:35 | 13 декабря
Саратовские школьники могут ознакомиться с расписанием ЕГЭ и ОГЭ на 2025 год
16:35 | 13 декабря
В ПФО подвели итоги года окружного проекта «Ментальное здоровье»
16:22 | 13 декабря
Саратовская область вошла в 10 регионов России, где меньше всего выросла стоимость новогоднего стола
15:21 | 13 декабря
В Саратове снизилась подростковая преступность
14:04 | 13 декабря
Воспитанники центра «Возвращение» сшили подушки для бойцов СВО
13:30 | 13 декабря
«Театралика» и «Окна» вышли в финал «Театрального Приволжья»
12:02 | 13 декабря
122 млн рублей микрозаймов получили саратовские предприниматели через систему МСП.РФ
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове снизилась подростковая преступность

Новости
В Саратове снизилась подростковая преступность

В результате слаженной работы органов и учреждений системы профилактики г. Саратова на 1 декабря текущего года зафиксировано снижение подростковой преступности в муниципалитете на 35%.

Такие цифры привели на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в областном Правительстве.

В Саратове действует 8 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях города. Они координируют работу по стабилизации криминогенной ситуации в целях снижения уровня преступности, предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних.

За 10 месяцев комиссиями было проведено 160 заседаний, на которых рассмотрено 211 вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дано более 800 поручений.

В Правительстве области состоялось заседание межведомственной комиссии по. В режиме видео-конференц-связи в заседании принимали участие заместители глав муниципальных районов области по социальной сфере – председатели муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кроме того, и.о. председателя областной комиссии Анастасия Борода подвела итоги анализа деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году была проанализирована работа 9 комиссий в муниципальных образованиях области.

В 2025 году планируется продолжить практику выездов в районы, а также было принято решение о развитии практики выездных заседаний межведомственной комиссии в муниципальные районы для оказания помощи на местах.

«Комплексный подход и слаженное взаимодействие всех участников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создают основу для успешного решения социальных проблем и обеспечения безопасности наших детей», -подвела итоги заседания и.о. председателя областной комиссии Анастасия Борода.