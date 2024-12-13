В Саратове снизилась подростковая преступность

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В результате слаженной работы органов и учреждений системы профилактики г. Саратова на 1 декабря текущего года зафиксировано снижение подростковой преступности в муниципалитете на 35%.Такие цифры привели на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в областном Правительстве.В Саратове действует 8 комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях города. Они координируют работу по стабилизации криминогенной ситуации в целях снижения уровня преступности, предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий среди несовершеннолетних.За 10 месяцев комиссиями было проведено 160 заседаний, на которых рассмотрено 211 вопросов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, дано более 800 поручений.В Правительстве области состоялось заседание межведомственной комиссии по. В режиме видео-конференц-связи в заседании принимали участие заместители глав муниципальных районов области по социальной сфере – председатели муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.Кроме того, и.о. председателя областной комиссии Анастасия Борода подвела итоги анализа деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом году была проанализирована работа 9 комиссий в муниципальных образованиях области.В 2025 году планируется продолжить практику выездов в районы, а также было принято решение о развитии практики выездных заседаний межведомственной комиссии в муниципальные районы для оказания помощи на местах.«Комплексный подход и слаженное взаимодействие всех участников системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних создают основу для успешного решения социальных проблем и обеспечения безопасности наших детей», -подвела итоги заседания и.о. председателя областной комиссии Анастасия Борода.