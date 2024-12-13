Воспитанники центра «Возвращение» сшили подушки для бойцов СВО

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Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции.Ребята из социально-реабилитационного центра «Возвращение» под руководством своих педагогов шьют подушки для бойцов. Уже 35 подушек отправились на фронт с помощью волонтеров.Недавно пришла обратная весточка от бойцов со словами благодарности: «Очень мягкие и тёплые подушки, напоминают о доме. Спасибо вам большое от всего взвода».Гуманитарный груз отправили сотрудники и получатели социальных услуг, «серебряные» волонтеры Аткарского центра социального обслуживания. Было собрано 6 маскировочных сетей, 300 подушечек-косточек, 300 комплектов «сухого» душа, 100 пар теплых вязаных носков.Активисты центра из Романовского района отправили на фронт геркулесовую кашу с цукатами. Такие наборы очень удобно использовать – достаточно просто залить кипятком, дать настояться 15 минут, и домашнее блюдо готово.«Помощь фронту объединяет разные поколения. Пожилые люди, дети – все сопричастны к общему делу Победы. В социальных учреждениях созданы все условия для того, чтобы к изготовлению нужных для фронта изделий, могли присоединиться все желающие. Вклад каждого в общее дело действительно бесценен», – отметила заместитель министра труда и социальной защиты области Светлана Савочкина.