13 декабря 2024 ПЯТНИЦА
Новости
13:30 | 13 декабря
«Театралика» и «Окна» вышли в финал «Театрального Приволжья»
12:02 | 13 декабря
122 млн рублей микрозаймов получили саратовские предприниматели через систему МСП.РФ
11:10 | 13 декабря
Министру здравоохранения Саратовской области вручена благодарность за оказанную помощь военнослужащим в зоне СВО
10:00 | 13 декабря
Финалист Национальной премии «Россия – страна возможностей» оказывает помощь фронту в зоне специальной военной операции
09:30 | 13 декабря
Представители Госатомнадзора Республики Беларусь побывали на Балаковской АЭС
09:00 | 13 декабря
В технопарке «Саратов Диджитал» прошел форум технологического предпринимательства
08:34 | 13 декабря
В номинации «Лучший турнир» национальной теннисной премии победил Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова
07:41 | 13 декабря
На фестивале «Тертый калач» в музее краеведения обсудили семейные и кулинарные традиции
19:51 | 12 декабря
В Москве прошла ХXIII встреча участников Авиационного пресс-клуба
19:48 | 12 декабря
Организаторы форума «Государственный код современной инклюзии» поделились деталями программы мероприятия
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Театралика» и «Окна» вышли в финал «Театрального Приволжья»

Новости / Главная новость
В Саратовской области завершился региональный этап VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
«Театралика» и «Окна» вышли в финал «Театрального Приволжья»

На первом этапе регионального отбора жюри оценивало видеоверсии спектаклей, лучшие из которых вышли в очный этап.

В категории детских спектаклей были представлены «Сказка о царе Салтане» Медиашколы и телестудии «Облака», музыкально- пластическая зарисовка по стихам А. Фета и «Помним. Героям Молодой гвардии посвящается» театра - студии «Театралика.

В категории «Молодежные театры и студии» - «Дарья Николаевна» и «Облучение» театра «Окна» (Саратов) и «Умка» народного коллектива «Театр кукол «Светлячок» из Татищевского района.

- Победителями регионального этапа стали «Театралика» и «Окна», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Поздравляю юных артистов и желаю дальнейших успехов на главной сцене фестиваля «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.