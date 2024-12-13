«Театралика» и «Окна» вышли в финал «Театрального Приволжья»
В Саратовской области завершился региональный этап VI сезона Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
На первом этапе регионального отбора жюри оценивало видеоверсии спектаклей, лучшие из которых вышли в очный этап.
В категории детских спектаклей были представлены «Сказка о царе Салтане» Медиашколы и телестудии «Облака», музыкально- пластическая зарисовка по стихам А. Фета и «Помним. Героям Молодой гвардии посвящается» театра - студии «Театралика.
В категории «Молодежные театры и студии» - «Дарья Николаевна» и «Облучение» театра «Окна» (Саратов) и «Умка» народного коллектива «Театр кукол «Светлячок» из Татищевского района.
- Победителями регионального этапа стали «Театралика» и «Окна», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Поздравляю юных артистов и желаю дальнейших успехов на главной сцене фестиваля «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.
На первом этапе регионального отбора жюри оценивало видеоверсии спектаклей, лучшие из которых вышли в очный этап.
В категории детских спектаклей были представлены «Сказка о царе Салтане» Медиашколы и телестудии «Облака», музыкально- пластическая зарисовка по стихам А. Фета и «Помним. Героям Молодой гвардии посвящается» театра - студии «Театралика.
В категории «Молодежные театры и студии» - «Дарья Николаевна» и «Облучение» театра «Окна» (Саратов) и «Умка» народного коллектива «Театр кукол «Светлячок» из Татищевского района.
- Победителями регионального этапа стали «Театралика» и «Окна», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Поздравляю юных артистов и желаю дальнейших успехов на главной сцене фестиваля «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.