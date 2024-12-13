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122 млн рублей микрозаймов получили саратовские предприниматели через систему МСП.РФ

Новости
122 млн рублей микрозаймов получили саратовские предприниматели через систему МСП.РФ

Предприниматели Саратовской области с начала года получили микрозаймы через Цифровую платформу МСП.РФ на общую сумму 122 млн рублей. В целом по России бизнес получил микрозаймы на сумму более 15,7 млрд рублей. Такие данные предоставила Корпорация МСП.

Напомним, малый и средний бизнес может подать заявку на микрозаём через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» с октября 2023 года.

«Почти 6,1 тыс. МСП из 82 регионов получили поддержку в виде микрофинансирования через специальный сервис платформы, из которых 1,2 тыс. – начинающие предприниматели. Каждая четвертая выдача из общего объема происходит при помощи МСП.РФ», – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

По итогам одиннадцати месяцев средний размер микрозайма составил 2,4 млн рублей, средний срок кредитования – 2,6 года, а средневзвешенная ставка – 7,4%, что в 3-4 раза меньше ставок при банковском кредитовании.

Почти две трети – 64% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 31% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах торговли и услуг (26% и 24 % от общего объема микрозаймов, соответственно), а также производства (18%).

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.