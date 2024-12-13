Финалист Национальной премии «Россия – страна возможностей» оказывает помощь фронту в зоне специальной военной операции

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Вячеслав Максюта – финалист Национальной премии «Россия – страна возможностей» добровольчество превратил в дело жизни и помогает множеству людей.Во время пандемии Вячеслав организовал работу волонтерского движения для продуктовой помощи гражданам. Во время таких поездок он часто слышал просьбы от родителей принять их детей в спортклубы на безвозмездной основе. Так появился проект «Народный фитнес парк». На сегодняшний день установлено 20 площадок в шести областях, которые ежедневно посещает до 2000 человек.Однажды он помог земляку, который отправился в зону СВО, после чего понял, что и дальше будет помогать бойцам. Так началась история благотворительной миссии Вячеслава Максюты.Сейчас Вячеслав Максюта с командой оказывает помощь на Харьковском направлении, в Луганской и Донецкой народных республиках, в Запорожье.За одну поездку Вячеславу удается помочь от 7 до 11 подразделениям, всего зону СВО он посетил уже 36 раз.«Мы передали уже больше 20 автомобилей, трактор, большое количество дронов, тепловизоров, прицелов, усилителей дронов, булатов, детекторов дронов, то есть очень много всего отвозим. Раз в месяц собираем необходимое и отвозим ребятам. Мы собираем минимум полтора миллиона рублей на каждую поездку», – поделился Вячеслав Максюта.Вячеслава поддерживают и другие финалисты Национальной премии, например, Иван Ерхов. Иван – блогер с ограниченными возможностями здоровья по зрению, автор канала «Жизнь в темноте». Он также посетил зону СВО с благотворительной миссией и снял про это фильм для своего канала, благодаря Вячеславу.«Я горжусь тем, что мне выпала честь встретиться с командованием и бойцами. Одними из тех, кто воюет с умом, честью и достоинством. Своей организованностью и мужеством они вдохновляют. Эти люди и есть основа нашей общей победы», – прокомментировал Иван Ерхов.