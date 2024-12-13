В технопарке «Саратов Диджитал» прошел форум технологического предпринимательства

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Форум организован сетью коммерческих технопарков «Морион Диджитал» и АО «ЭР-Телеком Холдинг» при поддержке Правительства Саратовской области и направлено на развитие и укрепление экосистемы технологического предпринимательства в регионе. С приветственным словом к участникам обратился Губернатор области Роман Бусаргин, подчеркнув, что мероприятие объединило тех, кто строит свой бизнес вокруг новейших и передовых технологий.Мероприятие объединило на одной площадке представителей органов власти, бизнеса, ИТ-сообщества и образовательных организаций.В рамках форума прошли 5 секций, среди которых секция министерства цифрового развития и связи области - «Цифровые решения ИТ-компаний Саратовской области для бизнеса и Умного города», ее модератором выступил министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.Среди докладчиков были представители исполнительных органов, технологических компаний и образовательных учреждений. Собравшиеся обсудили вопросы цифровизации в градостроительной области, автоматизации предоставления социальных услуг и мер поддержки, внедрения цифровых сервисов в здравоохранении и др. Представители вузов рассказали о практических разработках студентов и о цифровых платформах для повышения и подтверждения квалификации специалистов на профильных предприятиях.«В рамках проведенного Форума технопарк «Саратов Диджитал» получил статус официального регионального оператора крупнейшего инновационного Фонда «Сколково». Теперь это точка притяжения ИТ-сообщества, новых инновационных компаний для реализации своих проектов и создания стартапов. Это большой шаг, так как резидентам теперь станут доступны меры поддержки от Фонда «Сколково». Это позволит им еще более активно внедрять современные информационные технологии, которые в свою очередь будут способствовать повышению качества жизни граждан Саратовской области», - прокомментировал министр цифрового развития и связи области Владимир Старков.