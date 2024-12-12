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В Саратове работает делегация предпринимателей из Азербайджанской Республики

Новости
В Саратове работает делегация предпринимателей из Азербайджанской Республики


В Саратов в рамках реверсной бизнес-миссии прибыли предприниматели из Азербайджанской Республики. Цель визита - установление взаимовыгодных экономических отношений с представителями регионального бизнеса.

Бизнес-миссия организована Центром поддержки экспорта области при содействии министерства экономического развития, ТПП области в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Малое и среднее предпринимательство».

В рамках официальной части зарубежные компании рассказали о сфере своей деятельности, познакомились с региональными предпринимателями, проинформировали участников встречи о планах инвестировать в регион в рамках совместных проектов с саратовскими компаниями.

«Партнерство между регионом и Республикой можно назвать многогранным, устойчивым. Мы активно экспортируем продукцию агропромышленного комплекса. Зерно, подсолнечное масло саратовского производства очень востребованы в Азербайджане. Это большая статья нашего экспорта. Кроме того, Азербайджан является одним из лидеров по производству углеводородов, поэтому есть большой интерес к оборудованию, которое производится в Саратовской области», - подчеркнул советник министра экономического развития области Юрий Аршинов.

Кроме того, прошли переговоры между региональными и азербайджанскими представителями бизнеса. Компании будут сотрудничать в области пищевой и сельхозпродукции, парфюмерии и нефтегазовой отрасли. Также состоятся выезды на производственные площадки саратовских предприятий.