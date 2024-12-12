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Прошла лекция по истории хлебопечения

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Прошла лекция по истории хлебопечения

В школе-интернате города Хвалынск реализуется общественный проект под руководством председателя Общественной палаты Саратовской области Бориса Шинчука. О том, как стартовал и реализуется проект, рассказали в официальном сообществе школы-интерната в социальной сети «ВКонтакте».
При поддержке Фонда президентских грантов ребят не только обучают специальности «повар русской кухни», но и проводят с ними занятия, где рассказывают об истории Российского государства и знакомят с кулинарными традициями. Тема первой прошедшей лекции - «Русский хлеб. История».
«Русский хлеб – не просто продукт питания. Пожалуй, нигде в мире нет такого сакрального отношения к хлебу, как в России, – отмечают организаторы. – Это трудно объяснить. Первое, что приходит в голову – уважение к нему, как продукту, спасавшему в самый лютый голод, в тяжелые времена… Не в голод и холод, а каждый божий день злаки, зерновые и крупяные блюда спасали крестьянина. Именно они и составляли на Руси основу рациона. Здесь и обнаруживается отличие, скажем, от европейцев, в рационе которых незерновых культур было гораздо больше в силу хотя бы мягкого климата».
Благодаря лекции воспитанники интерната узнали, какие на Руси были печи, какая культура среди зерновых была самой популярной, какой калач называют «братским» и многое другое.
Всего организаторы рассчитывают провести девятнадцать мастер-классов и шесть образовательных лекций по истории хлебопечения и кулинарии в России.

Общественный проект реализуется Саратовским региональным отделением Ассамблеи народов России.