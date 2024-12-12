Участникам СВО помогут списать долги по кредитам до 10 млн рублей

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Руководитель Главного управления ФССП России по Саратовской области Илья Решетняк разъяснил важное изменение в законодательстве – условия списания долгов по кредитам для участников специальной военной операции.1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».«Право на списание долга имеют граждане, заключившие контракт с Минобороны России о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и в отношении которых ведется исполнительное производство по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, на сумму до 10 млн рублей. Данным правом также могут воспользоваться их супруги», - рассказал Илья Решетняк.По словам главного судебного пристава региона, данная норма распространяется при условии заключения контракта после 1 декабря 2024 года на срок от одного года и более для выполнения задач специальной военной операции.В целях оказания содействия в заключении контракта, оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер граждане могут обратиться в территориальные подразделения ГУ ФССП России по Саратовской области, либо непосредственно в Главное управление (г.Саратов, Театральная площадь, 11) в любой рабочий день.Получить консультацию можно также по телефону дежурной части Главного управления по номерам телефонов: 8(8452) 73-41-75, 8-919-821-06-81.