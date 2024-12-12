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Участникам СВО помогут списать долги по кредитам до 10 млн рублей

Новости
Участникам СВО помогут списать долги по кредитам до 10 млн рублей




Руководитель Главного управления ФССП России по Саратовской области Илья Решетняк разъяснил важное изменение в законодательстве – условия списания долгов по кредитам для участников специальной военной операции.

1 декабря 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 391-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«Право на списание долга имеют граждане, заключившие контракт с Минобороны России о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и в отношении которых ведется исполнительное производство по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, на сумму до 10 млн рублей. Данным правом также могут воспользоваться их супруги», - рассказал Илья Решетняк.

По словам главного судебного пристава региона, данная норма распространяется при условии заключения контракта после 1 декабря 2024 года на срок от одного года и более для выполнения задач специальной военной операции.

В целях оказания содействия в заключении контракта, оперативного прекращения исполнительных производств и снятия всех арестов и ограничительных мер граждане могут обратиться в территориальные подразделения ГУ ФССП России по Саратовской области, либо непосредственно в Главное управление (г.Саратов, Театральная площадь, 11) в любой рабочий день.

Получить консультацию можно также по телефону дежурной части Главного управления по номерам телефонов: 8(8452) 73-41-75, 8-919-821-06-81.