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Саратовский театр оперы и балета готовит премьеру с элементами комикса и стрит-арта

Новости / Культура
Саратовский театр оперы и балета готовит премьеру с элементами комикса и стрит-арта


20 декабря на Новой сцене Саратовского театра оперы и балета состоится премьера комической оперы В.Шебалина «Укрощение строптивой» по одноименной комедии У.Шекспира.

Над спектаклем работают главный дирижер театра народный артист России Юрий Кочнев и команда постановщиков, известная одной из самых успешных премьер нашего театра, оперой «Петр Первый», — главный режиссер Ростовского музыкального театра Павел Сорокин и художник, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Сергей Новиков.

В спектакле будут заняты ведущие солисты труппы театра. Постановка участвует в программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи «Пушкинская карта».