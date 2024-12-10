10 декабря 2024 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 10 декабря
Саратовские сувениры признали лучшими в России
16:00 | 10 декабря
Бизнесменов региона приглашают на крупный маркетинговый форум
15:52 | 10 декабря
В Саратовской области определили лучших социальных предпринимателей
15:40 | 10 декабря
Педагоги Саратовской области войдут в первый сборник рассказов о профориентации
12:00 | 10 декабря
Более 19 тыс. абитуриентов поступили в этом году в техникумы и вузы региона на бюджетные места
19:24 | 09 декабря
В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза
16:14 | 09 декабря
Эксперт Василий Долиденок о тренде на подарки-впечатления
16:00 | 09 декабря
Новая жизнь для вековой школы
14:30 | 09 декабря
Саратовцам покажут старинные здания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
13:30 | 09 декабря
В музее краеведения представили "Маленький мир"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовские сувениры признали лучшими в России

Новости
Саратовские сувениры признали лучшими в России


Палата ремесел Саратовской области представила регион на общенациональном этапе X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который прошел в Перми.

По итогам голосования экспертного жюри саратовские мастера заняли призовые места – два вторых и два третьих. Награды получили ватные игрушки «Волжская рыбка» и «Саратовские трели», коллекция палантинов «Саратовский модерн», подвеска «Птица счастья» в технике «саратовская глиняная игрушка». Кроме того, второе место было присвоено интернет-магазину Палаты ремесел «Лавка подарков».

В конкурсе «Туристический сувенир» соревновались авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и учреждения - всего 787 конкурсных позиций из 60 регионов страны и Республики Беларусь. Также в рамках мероприятия прошли презентации 35 магазинов туристической сувенирной продукции из 24 регионов.

Поддержка мастерам и ремесленникам региона оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.