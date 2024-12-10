Саратовские сувениры признали лучшими в России

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Палата ремесел Саратовской области представила регион на общенациональном этапе X Всероссийского конкурса «Туристический сувенир», который прошел в Перми.По итогам голосования экспертного жюри саратовские мастера заняли призовые места – два вторых и два третьих. Награды получили ватные игрушки «Волжская рыбка» и «Саратовские трели», коллекция палантинов «Саратовский модерн», подвеска «Птица счастья» в технике «саратовская глиняная игрушка». Кроме того, второе место было присвоено интернет-магазину Палаты ремесел «Лавка подарков».В конкурсе «Туристический сувенир» соревновались авторы и производители туристических сувениров, мастера НХП, музеи и учреждения - всего 787 конкурсных позиций из 60 регионов страны и Республики Беларусь. Также в рамках мероприятия прошли презентации 35 магазинов туристической сувенирной продукции из 24 регионов.Поддержка мастерам и ремесленникам региона оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.