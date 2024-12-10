10 декабря 2024 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 10 декабря
Саратовские сувениры признали лучшими в России
16:00 | 10 декабря
Бизнесменов региона приглашают на крупный маркетинговый форум
15:52 | 10 декабря
В Саратовской области определили лучших социальных предпринимателей
15:40 | 10 декабря
Педагоги Саратовской области войдут в первый сборник рассказов о профориентации
12:00 | 10 декабря
Более 19 тыс. абитуриентов поступили в этом году в техникумы и вузы региона на бюджетные места
19:24 | 09 декабря
В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза
16:14 | 09 декабря
Эксперт Василий Долиденок о тренде на подарки-впечатления
16:00 | 09 декабря
Новая жизнь для вековой школы
14:30 | 09 декабря
Саратовцам покажут старинные здания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
13:30 | 09 декабря
В музее краеведения представили "Маленький мир"
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Бизнесменов региона приглашают на крупный маркетинговый форум

Новости
18 декабря Центр «Мой Бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» проведет маркетинговый форум «Конкретика».



Его цель - обсуждение актуальных вопросов, связанных с экономикой и предпринимательством, обмен опытом, консолидация профессионалов в области бизнеса.

Для участников форума выступят федеральные эксперты, успешные предприниматели региона в формате TEDx. Также будут организованы: нетворкинг, работа консультационных площадок, розыгрыш подарков.

Мероприятие пройдет с 9:30 до 17:00 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19 (Исторический парк «Россия - моя история»). Регистрация на сайте: конкретика64.рф.