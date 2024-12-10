Бизнесменов региона приглашают на крупный маркетинговый форум
18 декабря Центр «Мой Бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» проведет маркетинговый форум «Конкретика».
Его цель - обсуждение актуальных вопросов, связанных с экономикой и предпринимательством, обмен опытом, консолидация профессионалов в области бизнеса.
Для участников форума выступят федеральные эксперты, успешные предприниматели региона в формате TEDx. Также будут организованы: нетворкинг, работа консультационных площадок, розыгрыш подарков.
Мероприятие пройдет с 9:30 до 17:00 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19 (Исторический парк «Россия - моя история»). Регистрация на сайте: конкретика64.рф.
Его цель - обсуждение актуальных вопросов, связанных с экономикой и предпринимательством, обмен опытом, консолидация профессионалов в области бизнеса.
Для участников форума выступят федеральные эксперты, успешные предприниматели региона в формате TEDx. Также будут организованы: нетворкинг, работа консультационных площадок, розыгрыш подарков.
Мероприятие пройдет с 9:30 до 17:00 по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 19 (Исторический парк «Россия - моя история»). Регистрация на сайте: конкретика64.рф.