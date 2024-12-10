В Саратовской области определили лучших социальных предпринимателей

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Мероприятие организовано Центром «Мой бизнес» при содействии минэкономразвития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Конкурс проводился в третий раз, в этом году принято более 70 заявок на участие. Лучшие отмечены в шести номинациях: лучший кулинар, мастер бьюти-индустрии, организатор event-мероприятий, репетитор года, мастер на все руки, лучший проект в сфере дизайна и фотографии. Победители получили возможность размещения бесплатной наружной рекламы в городе.Также в рамках мероприятия в семи номинациях награждены победители регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и СОНКО «Мой добрый бизнес». В числе лучших проекты по организации обучающей программы по социальному проектированию для молодежи, по уходу за тяжелобольными и престарелыми гражданами, по открытию детского сада и клуба для подготовки детей к успешной адаптации в обществе и школе, по знакомству детей с историей балета.Кроме того, для участников выступил бизнес-эксперт, который провел тренинг по развитию личного бренда.