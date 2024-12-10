Педагоги Саратовской области войдут в первый сборник рассказов о профориентации

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Лучшие работы педагогов-навигаторов, участвующих в конкурсе «Мои горизонты», будут опубликованы в книге «Профориентационные рассказы».В ноябре Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» провел конкурс «Мои горизонты» для педагогов-навигаторов. Учителя со всей страны, в том числе и из Саратовской области, получили возможность не только выиграть грант на профессиональное и творческое развитие, но и рассказать о своем опыте проведения профориентации в школах в свободной творческой форме.Всего на конкурс поступило более 1500 заявок из всех регионов России в трёх номинациях: эссе, новостной материал и публицистика. По решению творческой комиссии избранные тексты будут опубликованы в специальном сборнике.«Каждый материал, который поступил на конкурс, по-своему уникален. Мы получили истории самих педагогов, рассказы об успехах школьников в деле самоопределения, размышления о необходимости профориентации в школах. Некоторые педагоги рассказали о собственных практиках, с помощью которых дети могут лучше определить профессиональные интересы. Мы решили, что другим педагогам будет не только интересно, но и важно познакомиться с опытом коллег и найти для себя что-то новое», – уточняют в пресс-службе проекта «Билет в будущее».Сборник «Профориентационные рассказы» станет первым подобным изданием в России. В него войдут более 100 работ педагогов-навигаторов, участвующих в проекте «Билет в будущее», из всех регионов страны. Книга даст возможность читателю познакомиться с эмоциональным опытом внедрения некоммерческой профориентации в стране с точки зрения тех, кто работал с конечными выгодоприобретателями – самими школьниками России, как из городов-миллионников, так и из малых населенных пунктов. «Профориентационные рассказы» — это, по сути, личные истории простых педагогов, которые открыли для себя новое направление с большим социальным потенциалом и возглавили его каждый в своем регионе.Книга будет полезна и как мотивационное издание, и как сборник рассказов о любви педагогов к своим подопечным, и как пример настоящего отношения учителей к своему служению, и как излитые на бумагу мысли и творческие приемы, которые могут быть применимы в любом направлении наставничества. Она одновременно и книга раскрытых профессиональных секретов и история еще молодой российской профориентации, которая охватила миллионы детей и сотни тысяч педагогов по всей стране.Книга «Профориентационные рассказы» будет доступна всем желающим в главных библиотеках страны, а также станет бесплатным цифровым подарком всем российским педагогам-навигаторам в системе проекта «Билет в будущее» bvbinfo.ru