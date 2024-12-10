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Более 19 тыс. абитуриентов поступили в этом году в техникумы и вузы региона на бюджетные места

Новости
Более 19 тыс. абитуриентов поступили в этом году в техникумы и вузы региона на бюджетные места

«В настоящее время подведены итоги приемной кампании на бюджетные места по очной форме обучения. По итогам приемной кампании замещено 19,7 тыс. мест – это 100 процентов плана»,- рассказал и.о. министра образования Алексей Федоров на постоянно действующем совещании.

За последние три года объем бюджетных мест увеличился, структура приема сместилась в сторону реальных потребностей предприятий региона, а перечень профессий и специальностей, реализуемых за счет бюджета, постоянно корректируется.

«В текущем году изменения затронули девять укрупненных групп специальностей. Сегодня более 63% бюджетных мест в техникумах и колледжах относятся к реальному сектору экономики. При этом наиболее массовыми направлениями подготовки являются промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, образование», - отметил и.о. министра образования.

В структуре приема в вузы этого года также преобладали направления и специальности, востребованные предприятиями и организациями области: промышленности и строительства, здравоохранения, агропромышленного комплекса. Наиболее популярные - педагогическое образование и IT специальности.

«Прежде всего мы заинтересованы, чтобы по окончанию колледжа или вуза выпускники трудоустраивались на предприятия и в организации региона. Поэтому такое внимание в этом году уделено целевому приему. В этом году впервые появилась возможность подать заявление на целевое обучение по программам СПО. В рамках целевого приема на портале «Работа России» было размещено 36 предложений на заключение договоров о целевом обучении по программам СПО и 1621 предложение по программам высшего образования. По итогам приемной кампании в 2024 году в вузы области в рамках целевой квоты принято на обучение 744 человека», - подытожил Алексей Федоров.