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В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза

Новости
В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза

По традиции в День Героев России в МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» прошел митинг и торжественная Церемония возложения цветов к стеле Героя Советского Союза Петра Тихоновича Пономарева и к памятным бюстам казаков – героев: Матвея Ивановича Платова и Василия Филипповича Маргелова на «Аллее казачьей славы».

В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза

В качестве гостя на мероприятии присутствовал Фетисов А.В. – казачий полковник, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области, участник СВО, кавалер ордена Мужества.
Участниками Церемонии стали: воспитанники казачьих классов школы и воспитанники МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 44», МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 108», МБДОУ «Детский сад № 130».

В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза

Обращаясь к участникам мероприятия Фетисов А.В. отметил, что казачество испокон веков было на переднем крае любой вооруженной борьбы, следуя присяге – Родину защищать, свой русский мир, свою святую веру Христову. И нынешние казаки, совершающие подвиги в зоне СВО, являются потомками победителей - внуками и правнуками Великой Отечественной войн. Долг каждого гражданина - хранить память о Героях и быть достойными этой Памяти.

В День Героев России казаки возложили цветы к стеле Героя Советского Союза