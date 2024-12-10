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Новая жизнь для вековой школы

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Новая жизнь для вековой школы

В этом году школа №2 им. С.И. Подгайнова г. Калининска была включена в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.

Основное здание школы было введено в эксплуатацию в 1897 году и с тех пор капитально не ремонтировалось. Это самое большое по количеству учеников образовательное учреждение в районе. Трёхэтажная школа находится в самом центре города и в ней обучается около тысячи школьников.

В образовательной организации созданы современные условия обучения: занятия ведутся в одну смену, имеются лицензированные медицинский и процедурный кабинеты, столовая и библиотека. По региональной программе губернатора Романа Бусаргина обновлен музей, а также, на базе школы функционирует центр дистанционного обучения детей-инвалидов и центр «Точка роста».

На капитальный ремонт здания в этом году выделено 86,4 млн рублей. По федеральному финансированию были проведены масштабные работы: выполнен ремонт цоколя и отмостки, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий и полов, заменены окна и двери, а также система канализации и отопления, электро- и водоснабжения. Кроме того, выполнен ремонт входных групп, лестниц, крылец и фасада.

Новая жизнь для вековой школы