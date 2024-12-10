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Саратовцам покажут старинные здания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Новости
Саратовцам покажут старинные здания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей


В Саратове пройдет кинопоказ цикла серий проекта «Русское наследие». Это первый проект, рассказывающий о культурном и историческом наследии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В рамках проекта создаются фильмы, промо материалы, путеводители по культурным и историческим объектам.

Документальные фильмы о старинных зданиях и сооружениях подготовлены Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры. В 2023 году в рамках проекта вышел сериал «Русское наследие. Возвращение домой», который рассказал о сложной судьбе памятников новых территорий. В ноябре этого года состоялась премьера серии фильмов «Русское наследие. Южные рубежи».

11 декабря в 13.00, в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, в кинотеатре «Победа» (г. Саратов, пл. им. Кирова С.М., д. 1) состоится показ нескольких фильмов проекта о храмах, воинских мемориалах, а также об исторических домах Григория Потемкина и Михаила Воронцова. Посмотреть фильмы смогут все желающие – вход свободный.