В музее краеведения представили "Маленький мир"

просмотров: 145

В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Маленький мир».Посетители смогут посмотреть на уникальных авторских кукол, созданных мастером из Новосибирска Ириной Верхградской. Всего в экспозиции представлено более 200 персонажей, выполненных в технике грунтованного текстиля. Лица кукол выполнены из шёлка и расписаны масляными красками.Миниатюрные фигурки, ростом от 4 до 18 сантиметров, представляют собой копии исторических костюмов, национальных нарядов, персонажей из литературных произведений и героев народных и классических сказок.Особое место на выставке занимает серия «Дорогие мои старики». Каждая фигурка в этой серии — это не просто кукла, а образ поколения, передающий истории человеческих судеб.