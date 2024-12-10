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В музее краеведения представили "Маленький мир"

Новости
В музее краеведения представили "Маленький мир"


В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка «Маленький мир».

Посетители смогут посмотреть на уникальных авторских кукол, созданных мастером из Новосибирска Ириной Верхградской. Всего в экспозиции представлено более 200 персонажей, выполненных в технике грунтованного текстиля. Лица кукол выполнены из шёлка и расписаны масляными красками.

Миниатюрные фигурки, ростом от 4 до 18 сантиметров, представляют собой копии исторических костюмов, национальных нарядов, персонажей из литературных произведений и героев народных и классических сказок.

Особое место на выставке занимает серия «Дорогие мои старики». Каждая фигурка в этой серии — это не просто кукла, а образ поколения, передающий истории человеческих судеб.