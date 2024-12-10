Почти 6,8 тысячи многодетных семей региона получили удостоверение нового образца

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В Саратовской области продолжается выдача удостоверений многодетной семьи единого образца, которые действуют на территории всей страны. На сегодняшний день документ уже получили почти 6,8 тысячи семей.Удостоверение единого образца разработано по поручению Президента РФ Владимира Путина. Его можно использовать для получения региональных и федеральных мер поддержки и льгот.В Саратовской области удостоверение выдается семье, имеющей трех и более детей до 18 лет, а также детей до 23 лет при условии обучения на очном отделении в образовательной организации (в том числе, в которых предусмотрена военная служба и служба в органах внутренних дел), признания ребенка инвалидом с детства независимо от факта обучения, а также призыва на военную службу для участия в специальной военной операции по мобилизации либо по контракту.Напомним, замена удостоверений проводится поэтапно. Документы старого образца действительны до 1 января 2026 года.По всем возникающим вопросам о выдаче удостоверений можно обращаться в учреждения социальной поддержки населения по месту жительства, а также по единому телефону горячей линии: 8-800-775-21-09 (доб. 2).