7 декабря 2024 СУББОТА
Новости
09:45 | 07 декабря
В регионе увеличат объем «зеленых легких»
08:00 | 07 декабря
В Саратове планируют открыть центр реабилитации для участников СВО
21:01 | 06 декабря
Герои Отечества рассказали молодежи о своём жизненном пути и служении Родине
16:02 | 06 декабря
Саратовская область попала в топ-10 регионов по потреблению креветок
14:00 | 06 декабря
Ученая объяснила, почему кольцо разгрузит дорогу на въезде в Саратов
12:50 | 06 декабря
В Саратове предложили сделать движение по улице Чернышевского непрерывным
09:00 | 06 декабря
Юрий Бажуткин: «Наши леса имеют прежде всего экологическое значение»
08:30 | 06 декабря
«Героями не рождаются!»
15:30 | 05 декабря
Владимир Дудаков: «За последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения в области снизилась на 22%. Сохранено более 4,6 тыс. жизней»
15:12 | 05 декабря
Саратовская область подтвердила статус одного из ведущих центров реализации молодежной политики в России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В регионе увеличат объем «зеленых легких»

Новости
В следующем году в Саратовской области планируют высадить 4 гектара леса. Об этом заявил губернатор Роман Бусаргин. Кроме того, он запретил саратовским лесхозам вырубать елки ради продажи к Новому году.



«Считаю, что ели и сосны, как и любые деревья, должны расти. Это «зеленые легкие» нашего региона. Не зря глава области ежегодно инициирует высадку зеленых насаждений у нас в лесхозах. Площадь лесов планомерно растет и это радует. Поэтому совершенно правильно не использовать наш еловый фонд для продажи к новогодним праздникам. Тем более, что более 95% деревьев – это привозные елочки с других регионов. Пусть они продаются на рынках, а мы свои побережем для чистого воздуха и сохранения лесов», - сказала директор Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина.