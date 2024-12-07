В регионе увеличат объем «зеленых легких»

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«Считаю, что ели и сосны, как и любые деревья, должны расти. Это «зеленые легкие» нашего региона. Не зря глава области ежегодно инициирует высадку зеленых насаждений у нас в лесхозах. Площадь лесов планомерно растет и это радует. Поэтому совершенно правильно не использовать наш еловый фонд для продажи к новогодним праздникам. Тем более, что более 95% деревьев – это привозные елочки с других регионов. Пусть они продаются на рынках, а мы свои побережем для чистого воздуха и сохранения лесов», - сказала директор Лысогорского лесхоза Ольга Фимушкина.