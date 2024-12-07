В Саратове планируют открыть центр реабилитации для участников СВО

просмотров: 39

У них появится возможность заниматься спортом с инструкторами по различным видам, в том числе по адатпивным, как в формате посещения спортивного зала, так и в комплексе с медицинскими процедурами, проживанием и питанием.«Эти вопросы регулярно звучат. Мы каждую первую субботу месяца встречаемся с участниками специальной военной операции и членами их семей. Такую работу начали в этом году, а открыть реабилитационный центр планируем в следующем году».Сейчас проведен капитальный ремонт кровли гостиничного и спортивного комплексов, организован медицинский блок. На 2025 год запланированы работы по модернизации спортивного зала, жилых помещений и пищеблока.