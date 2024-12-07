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Герои Отечества рассказали молодежи о своём жизненном пути и служении Родине

Новости
Герои Отечества рассказали молодежи о своём жизненном пути и служении Родине


В Саратове в кинотеатре «Победа» прошло патриотическое мероприятие, посвященное памятной дате России - Дню Героев Отечества.

Перед началом мероприятия гости могли познакомиться с выставкой «Война и Победа. Взгляд художника-фронтовика. Коллекция рисунков Е.Ф. Тимофеева», подготовленной Саратовским областным музеем краеведения.

В ходе мероприятия перед участниками выступили Герои России, ветераны боевых действий, заслуженные люди нашей страны, которые рассказали о своем жизненном пути и служению на благо Родины.

Герои Отечества рассказали молодежи о своём жизненном пути и служении Родине

Заслуженный учитель России, Герой Труда России Людмила Корнилова рассказала о важности сохранения исторической памяти о подвигах нашего народа во время Великой Отечественной войны и послевоенные годы, о личности Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, ставшей для неё символом служения своей стране.

Кавалер двух орденов Красной Звезды, подполковник в отставке Виктор Перетокин поделился воспоминаниями о своей службе в Демократической Республике Афганистан.

Заместитель начальника Саратовского высшего артиллерийского командного училища по военно-политической работе, кавалер Ордена Мужества подполковник Николай Кузьмин рассказал о своем участии в трёх военных кампаниях.

Заместитель начальника Саратовского военного института войск национальной гвардии, кавалер Ордена Мужества, участник специальной военной операции, подполковник Роман Мерзеликин, удостоенный трёх государственных наград, поделился своим мнением о важности преемственности поколений в воспитании защитников Отечества. В пример он привел своего отца – полковника запаса Сергея Мерзеликина, заместителя командира казачьего добровольческого отряда «Сибирь», прошедшего шесть военных кампаний и получившего в возрасте 64 лет из рук Президента России Орден Мужества за участие в сражении за Бахмут.

Герои Отечества рассказали молодежи о своём жизненном пути и служении Родине

Благодаря сотрудничеству организаторов мероприятия с создателями российского сериала «Про людей и про войну», участники смогли увидеть пронзительную короткометражную новеллу «Кресты», наглядно показавшую, что, несмотря на происходившие изменения государственного строя, официальных наименований и государственных символов России, неизменной остаётся готовность её Героев к самопожертвованию во имя Родины.

Завершилось мероприятие песней из фильма «Офицеры», ставшей гимном и реквиемом всем защитникам Родины.

Мероприятие было организовано для студентов и курсантов учебных заведений области министерством внутренней политики и общественных отношений области совместно со Средневолжским филиалом федерального агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Справка
Эпизод «Кресты» из цикла коротких историй «Про людей и про войну» продюсера Анны Чижовой, основанных на рассказах людей, испытавших на себе тяготы военного времени.