Саратовская область попала в топ-10 регионов по потреблению креветок

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Рейтинг регионов по потреблению креветок составил аналитический центр Рыбного союза. Эксперты изучили данные продаж в восьми федеральных торговых сетях.В лидерах оказался ряд областей, которые, по выражению аналитиков, образовали «креветочный пояс»: Ростовская, Волгоградская, Самарская, Липецкая, Саратовская, Воронежская и Астраханская.Саратовская область заняла 7-е место. В среднем саратовцы потребляют 372 грамм продукта в текущем 2024 году.Средняя розничная цена креветки в этих регионах на 10-15% ниже, чем по стране. Еще один фактор – логистика: регионы «креветочного пояса» находятся между транспортными хабами, через которые поступают импортные креветки из Ирана, Индии, Вьетнама, Эквадора, Аргентины.Кроме того в топ вошли Москва и Подмосковье, Петербург и Ленинградская область, а также Мурманская область, на которую приходится половина российского вылова северной креветки.