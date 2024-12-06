В Саратове предложили сделать движение по улице Чернышевского непрерывным

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Заместитель министра строительства и ЖКХ, главный архитектор области Анастасия Пузанова рассказала, что в комиссию по землепользованию и застройке поступил проект планировки, разработанный в целях дальнейшей реконструкции автомобильных дорог по улицам имени Н.Г. Чернышевского, Большой Горной, Соколовой и имени Т.Е. Хвесина. Заказчиком проекта выступил комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов». Проект подразумевает соединение нескольких участков улицы Чернышевского, которые сейчас разрозненны из-за земельного участка, где ранее находились частные дома.«Основная задача проекта планировки - реконструкция существующих дорог в целях увеличения пропускной способности, улучшения транспортной доступности и организации дорожного движения. Схема организации дорожного движения, являющаяся неотъемлемой частью проекта планировки, была отдельно рассмотрена на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Саратов» и единогласно принята всеми членами комиссии.Благодаря разработанным проектным решениям производится разделение транспортных потоков высокой интенсивности по направлениям, а именно основной поток транспортных средств проходят данный участок дороги в прямом направлении по 4-м полосам движения вместо 3-х существующих. Часть потока уходит на кольцевое пересечение с дальнейшим поворотом на улицу Чернышевского и далее без вероятности остановки на светофорных объектах существующих в данный момент времени вблизи улицы Чернышевского. Оставшаяся часть автомобилей беспрепятственно передвигаются далее в центр города без помех со стороны поворачивающих автомобилей»,- рассказала Анастасия Пузанова.