6 декабря 2024 ПЯТНИЦА
Новости
16:02 | 06 декабря
Саратовская область попала в топ-10 регионов по потреблению креветок
14:00 | 06 декабря
Ученая объяснила, почему кольцо разгрузит дорогу на въезде в Саратов
12:50 | 06 декабря
В Саратове предложили сделать движение по улице Чернышевского непрерывным
09:00 | 06 декабря
Юрий Бажуткин: «Наши леса имеют прежде всего экологическое значение»
08:30 | 06 декабря
«Героями не рождаются!»
15:30 | 05 декабря
Владимир Дудаков: «За последние пять лет смертность от болезней системы кровообращения в области снизилась на 22%. Сохранено более 4,6 тыс. жизней»
15:12 | 05 декабря
Саратовская область подтвердила статус одного из ведущих центров реализации молодежной политики в России
09:44 | 05 декабря
VII Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы»: новые грани и перспективы гуманитарного сотрудничества
18:18 | 04 декабря
Защитница семейных ценностей из Энгельса Мария Моргунова отметила социальную ориентированность бюджета области  на 2025 год
18:17 | 04 декабря
Общественник Александр Степанов отметил открытость и прозрачность формирования областного бюджета
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове предложили сделать движение по улице Чернышевского непрерывным

Новости
На расширенном заседании общественного совета по реконструкции Славянской площади проходят обсуждения проекта планировки реконструкции автомобильных дорог Славянской площади.
В Саратове предложили сделать движение по улице Чернышевского непрерывным



Заместитель министра строительства и ЖКХ, главный архитектор области Анастасия Пузанова рассказала, что в комиссию по землепользованию и застройке поступил проект планировки, разработанный в целях дальнейшей реконструкции автомобильных дорог по улицам имени Н.Г. Чернышевского, Большой Горной, Соколовой и имени Т.Е. Хвесина. Заказчиком проекта выступил комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов». Проект подразумевает соединение нескольких участков улицы Чернышевского, которые сейчас разрозненны из-за земельного участка, где ранее находились частные дома.

«Основная задача проекта планировки - реконструкция существующих дорог в целях увеличения пропускной способности, улучшения транспортной доступности и организации дорожного движения. Схема организации дорожного движения, являющаяся неотъемлемой частью проекта планировки, была отдельно рассмотрена на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Город Саратов» и единогласно принята всеми членами комиссии.

Благодаря разработанным проектным решениям производится разделение транспортных потоков высокой интенсивности по направлениям, а именно основной поток транспортных средств проходят данный участок дороги в прямом направлении по 4-м полосам движения вместо 3-х существующих. Часть потока уходит на кольцевое пересечение с дальнейшим поворотом на улицу Чернышевского и далее без вероятности остановки на светофорных объектах существующих в данный момент времени вблизи улицы Чернышевского. Оставшаяся часть автомобилей беспрепятственно передвигаются далее в центр города без помех со стороны поворачивающих автомобилей»,- рассказала Анастасия Пузанова.