Юрий Бажуткин: «Наши леса имеют прежде всего экологическое значение»

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«Конечно же я, как эколог, против вырубки деревьев вообще и елей к новому году в том числе. Считаю, что это верное решение запретить рубку новогодних елок на продажу. Наши леса имеют прежде всего экологическое значение. Каждый участок леса, каждое дерево важны для сохранения благоприятной окружающей среды. Главная задача для нашего малолесного региона – это посадить деревья и сохранить их для будущих поколений. Стоит отметить, что основной объем елок, поступающих на елочные базары Саратовской области привозят нам из других многолесных регионов» - сказал Юрий Бажуткин.