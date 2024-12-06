«Героями не рождаются!»

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Идея провести подобный квест возникла у воспитанников военно-патриотического объединения «Сполох». Участниками квеста стали студенты техникума и учащиеся МОУ «СОШ с. Ивантеевка им. И.Ф. Дрёмова. Почётным гостем и членом жюри был приглашён ветеран СВО Помогаев Сергей Николаевич. Всего в мероприятии участвовали 6 команд по пять человек.Квест включал в себя следующие этапы: представление капитана и команды, кроссфит, стрельба из лазерной винтовки и автомата, разборка-сборка автомата Калашникова и историческая викторина «Нам это позабыть нельзя!».По традиции при открытии мероприятия был поднят государственный флаг Российской Федерации и прозвучал Гимн России. Церемонию поднятия флага провели воспитанники ВПО «Сполох». Затем курсантами «Сполоха» были показаны элементы строевой подготовки и работа с казачьей шашкой (фланкировка). После жеребьёвки команды разошлись по разным маршрутам, чтобы в результате собраться в одном месте для прохождения исторической викторины. Парни и девушки очень активно участвовали в прохождении станций квеста, показывая командную работу и сплоченность команд. На всех этапах квеста участников встречали и помогали волонтёры – воспитанники «Сполоха».Вручение Грамот и Сертификатов командам-участницам было доверено гостю – С.Н. Помогаеву. Он поздравил победителей и поделился своими впечатлениями о прошедшем мероприятии, отметив, что подобные соревнования – очень хорошая школа для будущих защитников Отечества. Благодарностями были отмечены и курсанты ВПО «Сполох», активно принимающие участие в общественной жизни техникума.Завершилось мероприятие возложением цветов к Вечному Огню на Мемориале воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Ребята расходились немного уставшие, но полные эмоций и впечатлений, выразив мнение, что подобные мероприятия нужно проводить чаще.