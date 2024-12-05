Саратовская область подтвердила статус одного из ведущих центров реализации молодежной политики в России

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Председатель комитета молодежной политики области Ангелина Беловицкая на заседании Правительства области подвела итоги реализации государственной молодежной политики на территории Саратовской области в 2024 годуРуководитель ведомства сообщила, что текущий год стал для региона временем значимых событий, ярких побед и новых возможностей для молодежи. Регион в очередной раз подтвердил статус одного из ведущих центров реализации молодежной политики в России.«В мае 2024 года Саратовская область стала площадкой для 32-го Всероссийского фестиваля, объединившего более 4000 студентов из всех регионов России, включая новые территории. Саратовская область в четвертый раз получила Гран-при фестиваля, что стало результатом огромной работы организаторов, волонтеров и участников. Организация фестиваля была высоко оценена на федеральном уровне», - напомнила Ангелина Беловицкая.В августе 2024 года прошел IX Российско-Китайский молодежный форум «Волга-Янцзы», ставший настоящим примером международного сотрудничества. Впервые за историю своего существования он прошел как самостоятельный проект, объединив две великие державы, а также 60 волонтеров и более 300 участников всего Приволжского Федерального округа.«Уникальным событием форума стало создание российскими и китайскими художниками совместного граффити "Волга-Янцзы" на набережной Саратова. Этот проект стал символом дружбы двух народов и новых горизонтов взаимодействия молодежи», – отметила руководитель ведомства.Была отмечена и значимость получения грантовой поддержки молодежью нашего региона. Так, за 2024 год на федеральные конкурсы подано более 600 заявок, из которых 69 проектов получили поддержку на сумму свыше 45 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2023 году.На региональном молодежном образовательном форуме «Хопёр» участники выиграли гранты на 3,5 млн рублей. В рамках фестиваля «Российская студенческая весна» был организован грантовый конкурс с фондом 5,2 млн рублей. На окружном молодежном форуме ПФО «Метеор» делегация заняла 3-е место и выиграла гранты на сумму 1,4 млн рублей, на молодежном форуме iВолга регион завоевал 2-е место в ПФО и грантовую поддержку в размере 500 тыс. рублей.Три проекта выиграли гранты Фонда культурных инициатив на 8,9 млн рублей, а еще 31 проект поддержан Фондом президентских грантов на сумму 74,7 млн рублей. По итогам 2024 года Саратовская область привлекла более 135 миллионов рублей благодаря грантополучателям.Особое внимание при реализации государственной молодежной политики на территории Саратовской области в 2024 году было уделено патриотическому воспитанию детей и молодежи. Всего было проведено более 600 мероприятий, охвативших более 184 тыс. человек. Самыми яркими событиями стали проект «Хранители истории», форум-фестиваль «Vместе мы сила!», патриотические квесты «История подвига: Антитеррор» и «Военные тропы Поволжья».Саратовская область активно помогает фронту и бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. За год совместными усилиями было собрано более 85 тонн гуманитарного груза.В рамках федерального проекта «Молодежь России» национального проекта «Образование» Саратовская область в 2024 году получила федеральную субсидию в размере 77,9 млн рублей на модернизацию муниципального учреждения «Молодежная инициатива» Балаковского района и создание нового молодежного центра в Балашове. Еще 8,2 млн рублей федеральной субсидии получено нашим регионом на создание региональной сети центров волонтерской помощи для подростков с асоциальным поведением «Точка с запятой».Подводя итог, министр сообщила, что в регионе создаются все условия для самореализации каждого молодого человека, предоставляются площадки для творчества, лидерства и инициатив: «Комитет молодежной политики Саратовской области работает с молодежью и для молодежи, ведь именно от подрастающего поколения будет зависеть судьба нашего Отечества».