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VII Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы»: новые грани и перспективы гуманитарного сотрудничества

Новости
VII Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы»: новые грани и перспективы гуманитарного сотрудничества

4 декабря 2024 года в онлайн-формате состоялось открытие VII Форума Ассоциации высших учебных заведений «Волга-Янцзы», в котором участвует профессорско-преподавательский состав из 17 вузов Приволжского федерального округа и 13 вузов и научных учреждений Китая. В этом году Форум посвящен актуальным вопросам академического и научно-технического взаимодействия российских и китайских вузов.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников Форума поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: «Текущий год ознаменован 75-летним юбилеем установления российско-китайских дипломатических отношений, которые за эти годы вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В ходе государственного визита Президента России Владимира Путина в мае этого года в Китай и встречи с Председателем КНР господином Си Цзиньпином было отмечено ключевое значение российско-китайских гуманитарных связей. Несомненно, ежегодное проведение Форума Ассоциации – это, прежде всего, подтверждение готовности наших высших учебных заведений к конструктивному диалогу по актуальным вопросам развития межвузовского сотрудничества».

Замполпреда также напомнил, что в августе этого года аппаратом полномочного представителя совместно с правительством Саратовской области был проведен IX Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы», в котором приняли участие более 300 представителей талантливой и целеустремленной молодежи из всех регионов ПФО и провинций Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин КНР.

От китайской стороны с приветствием к участникам Форума обратилась представитель Министерства образования КНР госпожа Си Жу, которая отметила, что Ассоциация высших учебных заведений «Волга-Янцзы» является важной платформой для укрепления образовательного сотрудничества.

Напомним, что для развития межвузовских российско-китайских отношений в 2017 году была создана Ассоциация вузов «Волга-Янцзы», в которую вошли 50 российских и 35 китайских вузов.

Ассоциация активно работает и к настоящему времени провела целый ряд совместных мероприятий. Это ставшие уже традиционными ежегодные форумы Ассоциации, организуемые с целью обмена передовыми идеями и развития межвузовских контактов. Кроме того, вузами-участниками Ассоциации проведены совместные образовательные программы, посвященные вопросам развития цифровой экономики, ядерным и нефтегазовым технологиям, геологии, медицине, культуре, а также изучению русского и китайского языков.

В следующем году Форум Ассоциации вузов «Волга-Янцзы» состоится в очном формате в одном из регионов Приволжского федерального округа «на полях» Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы», как это было в 2023 году в городе Наньчане.