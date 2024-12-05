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Общественник Александр Степанов отметил открытость и прозрачность формирования областного бюджета

Новости
Общественник Александр Степанов отметил открытость и прозрачность формирования областного бюджета


Сегодня, 4 декабря на заседании областной Думы был принят бюджет Саратовской области на 2025 - 2027 гг. Общественник Александр Степанов поделился своим мнением по поводу финансового документа, утвержденного на ближайшие три года.


"Представленный главой региона Романом Бусаргиным бюджет на следующий год отражает масштабность задач, которые стоят перед областью. Нельзя не отметить открытость губернатора при его формировании. Он проводил встречи со всеми фракциями, представленными в Саратовской областной думе, регулярно в своих социальных сетях информировал жителей о первоочередных направлениях главного финансового документа на 2025 год. Такая открытость положительно характеризует избранную Бусаргиным модель управления в бюджетной сфере. Отмечу, по открытости бюджетных данных регион находится в группе субъектов «с очень высоким уровнем». Система достаточно прозрачна и при этом максимально рациональна, рассчитана на результат. Это в частности подтверждает поиск и привлечение дополнительных доходов как из собственных источников, так и из привлеченных. Пару лет назад это считалось бы хорошим исключением, при Бусаргине – это сложившаяся практика, когда регион может полагаться на свои региональные и не только бюджетные ресурсы.
Что касается отдельных бюджетных направлений, то с одной стороны сохраняется стабильность при выполнении социальных обязательств, а с другой, проявляется стратегия в части важных инфраструктурных проектов. Однако, здесь есть проблемы в первую очередь в выполнении обязательств строительными организациями и уровне контроля и координации работ со стороны правительственных кураторов. Губернатор хорошо видит стоящие перед областью проблемы, поэтому предлагает реальные и достаточно жесткие шаги по их решению. Прежде всего, это коммунальная инфраструктура и социальная инфраструктура, где им предлагается использовать, в том числе, механизм инфраструктурных бюджетных кредитов", - прокомментировал Александр Степанов.