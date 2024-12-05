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В селе Садовка Балтайского района появится новый ФАП

Новости
В селе Садовка Балтайского района появится новый ФАП


Установка модульной конструкции начата в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным
Сейчас ведутся подготовительные работы: расчищена территория, началась установка свай, подводятся необходимые коммуникации.

Введение нового фельдшерско-акушерского пункта позволит обеспечить шаговую доступность оказания первичной медико-санитарной помощи в Садовке в комфортных современных условиях. Медицинскую помощь здесь будут оказывать 1,5 тыс жителей.

В 2023 году на территории Балтайского района появилось два новых объекта здравоохранения – новые ФАПы в селах Барнуковка и Сосновка. Села расположены в двадцати и тридцати пяти километрах от районной больницы соответственно.

«Установка ФАПов – значимый шаг к улучшению доступности и повышению качества медицинской помощи на селе. Новые ФАПы оснащаются всем необходимым - мебелью и оборудованием, а это более 50 наименований. Здесь осуществляется розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Для удобства жителей проводятся телемедицинские консультации с врачом районной больницы или врачом из областного центра, здесь можно пройти диспансеризацию, сделать прививку. Большие и маленькие жители села, да и мы тоже, с нетерпением ждем окончания строительства и открытия ФАПа в Садовке», - рассказала главный врач Алла Савинкова.